Группа лиц организовала ввоз наркотических средств из стран ЕС через таможенные посты Галицкой таможни Гостаможслужбы.

Разоблачен масштабный канал контрабанды наркотических средств и прекурсоров из стран Евросоюза в Украину с целью дальнейшего их сбыта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, группа лиц, в которую входили жители разных областей, организовали ввоз наркотических средств из стран ЕС в Украину через таможенные посты Галицкой таможни Гостаможслужбы с целью дальнейшего сбыта. Для этого они использовали международный сервис одного из почтовых операторов в Украине, а в документах на отправку указывали недостоверные данные в отношении содержания.

По предварительным данным, ежемесячный оборот канала контрабанды составлял около 1 млн грн.

"В конце января 2022 года на таможенном пункте пропуска Львов-Почтовый обнаружено и осмотрено посылку, отправленную из Польши в Киевскую область, в которой находились более полутысячи таблеток с содержанием трамадола", - рассказали в ОП .

Во время обыска в квартире одного из участников группы правоохранители обнаружили и изъяли более 10 тыс. таблеток, среди которых медицинские препараты с содержанием психотропных веществ и наркотическое средство "экстази" общим весом около 200 г. Стоимость изъятых наркотических средств и прекурсоров на "черном" рынке составляет примерно 1 млн грн.

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Задержан один из участников группы в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся мероприятия по установлению всех причастных к преступлениям лиц, добавили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, на украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец" у двух украинцев пограничники обнаружили наркотики.