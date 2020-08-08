Журналист "Схем" заявил, что нашел дома "прослушку" (фото)

Михаил Ткач вызвал следственно-оперативную группу.

Журналист программы расследований «Схемы» Михаил Ткач нашел у себя дома подслушивающее устройство.

Об этом Ткач написал в Facebook.

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Он отметил, что его последнее время несколько раз предупреждали о том, что его журналистская деятельность раздражает некоторых чиновников, и по нему «начали активно работать».

«От одного источника была информация о том, что планируют «сверлить». Сегодня понял, что это значит», - написал он, добавив в качестве иллюстрации фото с тем же выявленным «жучком».

Ткач добавил, что уже вызвал полицию и ждет следственно-оперативную группу.

«Схемы» - программа журналистских расследований Радио Свобода, что занимается, в частности, разоблачением преступных операций политиков. Среди резонансных дел, которые были озвучены авторами проекта, нарушение кортежем Зеленского правил дорожного движения, сделки окружения бывшего президента Петра Порошенко и так называемая «газовая схема» экс-нардепа Онищенко.

Как сообщал УНИАН, в конце июня в кабинете главы СБУ Ивана Баканова обнаружили три прослушивающих устройства, еще один - в автомобиле его жены.

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