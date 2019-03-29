"П" лично дал добро: "Схемы" опубликовали расследование о махинациях окружения Порошенко в энергетике (видео)

Журналистам удалось получить записи телефонных разговоров экс-нардепа Дмитрия Крючкова, следствие по которому уже проводило несколько лет назад Национальное антикоррупционное бюро.

Близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике.

Как говорится в новом расследовании программы "Схемы. Коррупция в деталях", журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела экс-нардепа Дмитрия Крючкова, следствие по которому уже проводило несколько лет назад Национальное антикоррупционное бюро. В расследовании "Схем" не понятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на подлинность их проверили эксперты в США. Экспертиза, по их словам, доказала высокую вероятность подлинность голосов.

Аудиоматериалы касаются периода весны-лета 2015 года. В них присутствует Дмитрий Крючков – экс-нардеп, который был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, и предприниматель. В апреле 2018 его задержали в Германии. В НАБУ его подозревают в растрате средств "Запорожьеоблэнерго". Крючков был объявлен в розыск еще в 2016 году. В 2014-м он стал руководителем частной компании "Энергосеть". И уже через год она взяла под контроль работу ряда облэнерго, в частности в Харькове, Запорожье и Черкассах.

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На одной из записей близкий соратник президента Игорь Кононенко интересуется ходом расчетов Крючкова с государством.

Кононенко: Ты скажи мне, а когда ты планируешь это именно – по Харькову "свернуться"?

Крючков: Две недели. Дедлайн – две недели.

Кононенко является заместителем председателя фракции БПП в Верховной Раде и членом комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса.

В Украине насчитывается 25 облэнерго, почти все они полностью перешли в частные руки, но контрольные пакеты шести из них - принадлежат государству. Журналисты отмечают, что в 2015 году в частности контроль над "Запорожьеоблэнерго" осуществляли миноритарные акционеры – братья Суркисы, которые владеют ФК "Динамо".

Тогда владелец "Энергосетей" Крючков работал на братьев Григория и Игоря Суркисов, одновременно контактируя с Кононенко. В частности, 19 апреля 2015 года Крючков отчитывался Кононенко, как сорвать собрание акционеров "Запорожьеоблэнерго", назначенные на 21 апреля, для того, чтобы на заседании не изменили его руководителя.

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"Мы уже нашли и реестр, и регистратора... во вторник при любой погоде ничего не произойдет", - сказал Крючков в телефонном разговоре, обнародованном «Схемами».

Как напоминают журналисты, во время заседания в тот день планировалось прекратить полномочия руководителя облэнерго Игоря Корниленкова, и это пытались предотвратить Крючков и братья Суркисы при содействии Кононенко. Их заинтересованность заключалась в реализации коррупционной схемы, которая впоследствии нанесла "Запорожьеоблэнерго" полумиллиардные убытки.

"Еще в 2015 году "Запорожьеоблэнерго" согласилось, что крупные местные промышленные предприятия будут платить за уже поставленную электроэнергию – частной компании Крючкова "Энергосеть". А эта фирма в свою очередь должна отдать деньги поставщику. На эти нехитрые трехсторонние договоры пошли такие заводы олигархов: "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Днепроспецсталь" и "Запорожский завод ферросплав". Вот только деньги за электроэнергию "Запорожьеоблэнерго" от Крючкова так и не дождалось. Таким образом только в 2015 году полугосударственное предприятие недополучило полмиллиарда гривен", - говорится в расследовании.

Официальное следствие установило, что часть полученных от этих предприятий денег переводилась в наличные – очевидно, чтобы разделить между различными участниками коррупционной схемы. И судя по полученным «Схемами» разговоров, Крючков регулярно дает указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам.

Эту махинацию на "Запорожьеоблэнерго" от 2015 года расследуют детективы НАБУ. Подозреваемых в деле двое – сам Крючков и бывший руководитель облэнерго Игорь Корниленков, который, по данным сыщиков, скрывается от украинского правосудия в России.

В Черкассах детективы НАБУ также обнаружили схему вывода денег – идентичную той, которая была ими раскрыта в Запорожье. Причастны к ней упомянутые выше лица, а управляла "Черкассыоблэнерго" в 2015-м лояльная братьям Суркисам Светлана Кузьминская, которая тогда, по данным журналистов, была сожительницей Дмитрия Крючкова. Кузьминская, Крючков и предприятие олигарха Фирташа "Азот", по информации следствия, договорились, что за поставленную электроэнергию "Азот" рассчитается с Крючковым. А тот уже в свою очередь отдаст деньги облэнерго. Так "Энергосеть" получила почти 300 миллионов гривен, но деньги облэнерго не отдала.

Третий регион – Харьков. "Харьковоблэнерго" – местный поставщик электроэнергии, его чистый доход в 2015 году составил почти 5 миллиардов гривен. По состоянию на 2015-й основными владельцами «Харьковоблэнерго» были Фонд государственного имущества и кипрская фирма, что входит в бизнес-группы Константина Григоришина.

Весной 2015 года наблюдательный совет энергокомпании назначает нового исполняющего обязанности руководителя – Владимира Яворского.

Для контроля за облэнерго Крючков и его соратники стремились поставить на предприятие лояльный к себе менеджмент – так же, как в Запорожье и Черкассах. В расследовании присутствует аудиозапись, на которой Крючков звонит человеку, голос которого похож на Игоря Котвицкого – нардепа от "Народного фронта" и близкого соратника министра внутренних дел Арсена Авакова, который, как отмечают журналисты, тогда играл в одной команде с Порошенко. В телефонном разговоре Крючков заявил нардепу, что он лично намерен говорить с главой Харьковщины – Игорем Райниным, который после хозяйствования в регионе стал заместителем главы Администрации президента.

"Телефоном Крючков не просто контактирует с влиятельными людьми из окружения президента и заручается поддержкой главы Харьковщине. Он уверяет: ситуация с "Харьковоблэнерго" под контролем на уровне президента Порошенко", - утверждают журналисты.

​Крючков: И еще важная информация.

Котвицкий: Да.

Крючков: В пятницу ночью были в «П».В «П».

Котвицкий: Так-так.

Крючков: Дал добро. Лично.

Котвицкий: Ну прекрасно. Это как бы только облегчит нам ситуацию и понимание.

Крючков: Все, и контактное лицо будет Игорь Кононенко.

Котвицкий: А все. Все я понял.

Крючков: Губернатор знает.

Котвицкий: Все, он знает – это хорошо. Он знает его хорошо. Прекрасно. То есть, Дима, мы сейчас тогда в одном русле говорим. Тогда понимание будет.

За одну из таких схем взялась Нацполиция и объявила подозрение тогдашнему руководителю «Харьковоблэнерго» Владимиру Яворскому, чье имя часто появляется в телефонных разговорах именно по Харькову.

Летом 2018-го Яворский даже получил приговор – он отделался одним миллионом гривен залога и 119 тысячами гривен штрафа. Более ста миллионов выведенных из предприятия средств возмещены не были.

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Самому Дмитрию Крючкову удалось сбежать из Украины – сначала он выехал в Россию, а затем, находясь в розыске, оказался в Германии, где был задержан местной полицией. Это означало старт процедуры экстрадиции в Украину и в правительственных кварталах зашевелились – ведь Крючков мог заговорить на допросах.

«Схемам» удалось отыскать номер Светланы Кузьминской – бывшей руководительницы «Черкассыоблэнерго», которая имела близкие отношения с Крючковым. Она считает, что Крючков фактически добровольно закрыл себя в тюрьме: «Он был нужен Украине, а теперь Украина его не забирает, – рассказывает она. – То есть, он находится сейчас под стражей, в среду адвокаты ждут, так сказали: потом будем подавать ходатайство о том, чтобы его выпускали, поскольку он сам себя добровольно, получается, закрыл в тюрьме».

Однако свое возможное участие в схемах Крючкова и Суркисов Светлана Кузьминская отрицает.

Детектив НАБУ Роман Войтюк называет сумму причиненного ущерба, которая фигурирует в процессах: «В настоящее время Национальным бюро расследуются уголовные правонарушения, из которых усматривается, что Крючковым, а также другими лицами причинен ущерб на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен». И объясняет: «Крючков Дмитрий Васильевич действовал не единолично, ему давались указания другими лицами, и эти указания выполнял. В настоящее время мы устанавливаем всех причастных лиц, в том числе – которые давали эти указания».

Как сообщал УНИАН, в конце марта в американских СМИ появилась информация о том, что ГПУ объявила подозрение ближайшему окружению президента Украины Петра Порошенко в махинациях с бизнесменом-беглецом из окружения Януковича Сергеем Курченко на миллиарды гривен. В частности, среди подозреваемых назывались экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, нынешний заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов и бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Позже заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства в уголовных производствах Константин Кулик подтвердил появившуюся информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Порошенко.