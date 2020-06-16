В кабинете главы СБУ и в автомобиле его жены нашли "прослушку" – нардеп
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявляет, что в кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружены три прослушивающих устройства, еще одно – в автомобиле его супруги.
Читайте такжеВ кабинете Холодницкого обнаружили "прослушку" - СМИОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены три прослушивающих устройства», - написал он.
Также, по информации депутата, ещё одно устройство обнаружено в автомобиле его супруги.
УНИАН обратился за комментарием в СБУ по поводу обнародованной депутатом информации, но в Службе пока официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
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