В кабинете главы СБУ и в автомобиле его жены нашли "прослушку" – нардеп

В СБУ пока официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявляет, что в кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружены три прослушивающих устройства, еще одно – в автомобиле его супруги.

Читайте такжеВ кабинете Холодницкого обнаружили "прослушку" - СМИОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены три прослушивающих устройства», - написал он.

Также, по информации депутата, ещё одно устройство обнаружено в автомобиле его супруги.

УНИАН обратился за комментарием в СБУ по поводу обнародованной депутатом информации, но в Службе пока официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

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