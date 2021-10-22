Инцидент произошел на столичном Подоле.

В Киеве копы проучили нарушителя правил дорожного движения, который выехал на встречную полосу, объезжая пробку.

Видео инцидента, который произошел на Подоле, обнародовано на странице "Киев оперативный" в Facebook. Его снял сам нарушитель.

"Мгновенная карма от патрульной полиции Киева. Сам автор утверждает, что решил не стоять в пробке, потому что ему нужно было поворачивать налево. Добавляет, что получил нормальный урок на будущее", - говорится в сообщении.

На записи видно, что "поездку" нарушителя по встречной полосе остановили патрульные, которые ехали по ней. Они заставили водителя вернуться в конец очереди, впрочем, судя по видео, штрафовать его не стали.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее в Киеве водитель поплатился за объезд пробки по тротуару: его "наказание" попало на видео.

Также в столице оригинальным способом "наказали" водителя автомобиля BMW X5 за нарушение правил парковки.

До этого в сети возмутились действиями трех киевских водителей отличившиеся нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы возле местного отделения полиции.

Автор: Виолетта Орлова