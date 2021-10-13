Проехать по тротуару ему не дали.

В Киеве очередного водителя "проучили" за попытку проехаться по тротуару.

Как передает Телеграм-канал "Киев оперативный", инцидент произошел на Харьковском шоссе. Нарушитель попытался выехать из "тянучки" по пешеходной дорожке, но ему не дал это сделать неравнодушный прохожий.

"Ещё бы кто-то, полиция например, взялся за тех, которые на заднем плане гоняют. Ну, и стихийную торговлю сразу ликвидировали б", - пишет автор публикации. На записи видно, как недалеко от происходящего другие водители спокойно проезжают по газону.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве оригинальным способом "наказали" водителя автомобиля BMW X5 за нарушение правил парковки.

До этого в сети возмутились действиями трех киевских водителей, которые отметились нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы возле местного отделения полиции.

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Автор: Юрий Годован