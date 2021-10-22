Компания, владеющая транспортными средствами, не согласовала свои действия с городскими властями.

В Киеве заработал прокат электромопедов - сервис предоставляет компания Zelectra, которая также позволяет арендовать электросамокаты.

Об этом сообщается на сайте КГГА. По словам заместителя главы администрации Константина Усова, ранее эта компания подписала меморандум о сотрудничестве по прокату электросамокатов. Впрочем, мопеды она вывела на улицы столицы без согласования с властями.

"Это хорошо, что в столице развивается микромобильность и шеринговая экономика. По опыту других стран прокатные электромопеды являются дополнительным вариантом для передвижения на расстоянии до 10 километров и могут быть альтернативой такси или личному автомобилю", - отметил Усов.

Он возмутился, что электромопеды, появившиеся на улицах города, стоят припаркованными на тротуарах. Согласно правилам их как полноценное транспортное средство нужно парковать на муниципальных парковочных площадках, уточнил Усов.

Кроме того, пользователи мопедов в Украине должны иметь водительское удостоверение категории А1, а само транспортное средство нужно регистрировать.

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"Также, согласно ПДД мопед должен двигаться только у правого края дороги, вместе с велосипедами и не превышать скорость в 50 км/час. Насколько мне известно, у этих электромопедов скорость ограничена программой на уровне 40 км/ч", - отметил заместитель главы КГГА и напомнил о правилах безопасности, в частности застегнутых мотошлемах.

Он также рассказал, что вскоре в Киеве появится еще один оператор проката электромопедов - Scroll.

"Уже на следующей неделе мы проведем с ними и профильными департаментами и коммунальными предприятиями рабочую встречу, чтобы наработать дорожную карту цивилизованного развития прокатных электромопедов в столице", - подытожил чиновник.

Как арендовать электромопед Zelectra

На сайте оператора отмечается, что перед началом пользования нужно пройти верификацию в приложении. Она предусматривает добавление водительского удостоверения и селфи. Оплата осуществляется с помощью банковской карты в приложении.

Ранее в Верховную Раду внесли два законопроекта, которые устанавливают правила движения для водителей электросамокатов и другого мобильного электротранспорта (сигвеев, гироскутеров и моноколес).

Также сообщалось, что в Киеве установили максимальную скорость для пользователей электросамокатов-20 км / ч.

Автор: Юрий Годован