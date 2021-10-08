По информации полиции, чиновник управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Мэр города Яремче Ивано-Франковской области Андрей Мироняк вчера попал в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Яремчанского горсовета.

"Сегодня (7 октября – УНИАН) городской голова попал в ДТП... Глава громады в сознании, находится на обследовании", - говорится в сообщении.

В Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области сообщили, что авария произошла в Яремче около 20:00. В результате столкновения двух транспортных средств в больницу госпитализированы водители.

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Как предварительно установили правоохранители, 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанской территориальной громады, двигаясь в сторону Микуличина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надвирнянского района.

В результате ДТП с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя.

"Руководитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner отобрана кровь на проверку состояния опьянения", - рассказали в полиции.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения").

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Автор: Светлана Макринская