Один из молодых людей, обнажив верхнюю часть тела, прошел прямо по памятным плитам.

В Одесской области правоохранители разыскивают злоумышленников, которые развлекались на мемориале погибшим воинам Украины - слушали громкую музыку и обливались шампанским. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло в населенном пункте Холодная Балка.

О позорном поступке неизвестных правоохранители узнали вчера вечером из видео, которое обнаружили во время мониторинга.

"Злоумышленники сняли и выставили в интернет видео, как распивают алкоголь, обливаются им и танцуют под песни на русском языке возле мемориала в честь защитников Украины. Обнаруженную информацию полицейские зарегистрировали и сейчас устанавливают участников и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.

После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана соответствующая правовая квалификация.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, в Холодной балке "тупоголовые" зумеры устроили "праздник" на памятнике погибшим военным с шампанским обливанием и под песни Монатика. На обнародованном видео зафиксировано, как на мемориале под громкую музыку развлекается группа молодых людей, некоторые из них. Один из "отдыхающих", обнажив верхнюю часть тела, прошел прямо по памятным плитам и под российскую песню "Девочка в мокром" другой парень облил его шампанским.

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Как сообщал УНИАН, полиция привлекла к ответственности 16-летнюю блогершу, которая станцевала под российский трек возле мемориала Героев Небесной Сотни в Киеве и выложила это в TikTok. На 12-секундном ролике на странице девушки видно, как она прыгает возле мемориала Героев Небесной Сотни на майдане Независимости под российскую композицию со словами: "Прыгай под бейслайн".

В полиции сообщили, что девушка приехала в столицу с мамой на несколько дней. На майдане Независимости она решила снять на видео свои танцы и выложить это в социальной сети.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" попала в скандал из-за мужчины, который купил билет в женское купе. Проводница пропустила его в вагон и пыталась уговорить женщин принять нежелательного пассажира к себе.

По словам очевидицы, больше всего ее удивила реакция проводницы.

"Самое интересное было услышать аргументацию проводницы: "Ну ничего страшного, пусть мужчина девушек развлекает. Чего он не может ехать с вами?", - рассказала пассажирка.

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