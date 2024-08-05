'Пусть девушек развлекает': 'Укрзализныця' попала в скандал из-за мужчины в женском купе

Мужчина проигнорировал предупреждение о том, что это женское купе, когда покупал билет.

"Укрзализныця" попала в скандал из-за мужчины, который приобрел билет в женское купе. Проводница пропустила его в вагон и пыталась уговорить женщин принять нежелательного пассажира к себе.

О возмутительном инциденте сообщила одна из его участниц в TikTok. Ситуация произошла в поезде 005 Запорожье 1 - Ясиня в воскресенье, 4 августа. Мужчина в женское купе зашел на станции Днепра.

Сначала пассажир пытался убедить женщин, что он имеет полное право ехать с ними. На его защиту впоследствии стала проводница.

Пассажирка купе: Мужчина может ехать в этом вагоне, если он женский?

Проводница: А у него билет продан. Вы понимаете? Я же его не привела сюда. А почему он не может ехать? С каких пор уже нельзя ехать?

Пассажирка купе: По правилам. Потому что это женское купе.

Впоследствии сам мужчина заявил, что несогласные с его билетом женщины могут "слезть и пойти в другое купе". На защиту мужчины стала проводница, которая начала утверждать, что внедрение женских купе - это неадекватно.

Кроме того, мужчина выдал несколько заявлений о ЛГБТ-сообществе, иронично добавив, что отказался бы от своего билета, "если бы это был вагон для голубых".

"Раскудахтались в своем курятнике. Женщины, которые постарше, вообще нормально бы восприняли. А вон те две какие-то молодые... Что, они голые по вагону будут ходить?" - с возмущением заявил мужчина.

Очевидица отметила, что больше всего ее удивила реакция проводницы.

"Самое интересное было услышать аргументацию проводницы: "Ну ничего страшного, пусть муж девушек развлекает. Чего он не может ехать с вами?", - вспомнила пассажирка.

Девушка добавила, что во время беседы мужчины с проводницей та назвала женское купе бредом.

Реакция "УЗ"

"Укрзализныця" ввела женское купе после массовых жалоб на попытки домогательства со стороны мужчин в поездах. В этих вагонах могут ехать только женщины и дети до 6 лет. При покупке такого билета в приложении появляется предупреждение о типе вагона. Его мужчина проигнорировал.

Как пишет OBOZ.UA, "Укрзализныця" предоставила официальный комментарий по сложившейся ситуации. В компании заявили, что пассажир точно видел предупреждение, что это места для женщин, когда покупал билет.

"В этом случае пассажир сознательно проигнорировал это требование, а следовательно должен был быть не допущен к перевозкам в этом вагоне. Такие случаи редки, но случаются как исключение. Задачей наших проводников в таких случаях является найти альтернативное место для мужчины в другом вагоне, корректность действий бригады пока оценивается внутренним расследованием, но уже сейчас можем констатировать, что по всем протоколам ситуацию нужно было решить до посадки, а не после. Женские купе созданы для безопасности и комфорта женщин, и железная дорога просит с уважением относиться к существующим правилам", - отметили в компании.

Автор видео добавила, что мужчину все же вывели из вагона после жалобы на горячую линию "Укрзалізниці". Это сделал начальник поезда.

Укрзализныця - последние новости

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что компания за июнь перевезла два с половиной миллиона пассажиров. Из них 210 тысяч это международные маршруты, а все остальные внутри страны.

10 июля в УЗ предупредили, что металлические рельсы могут нагреваться до температуры более 50°С. Это может привести к деформации путей и серьезной опасности для движения поездов.

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