Петр Крылов осудил коллегу из-за освещения своих развлечений в сети.

Сеть всколыхнул скандал после видео, на котором звезда сериала "Спіймати Кайдаша", актер Тарас Цимбалюк развлекается с блогершей Анной Алхим под российскую музыку. На поступки знаменитостей отреагировал украинский актер Петр Крылов. Он раскритиковал коллегу за его действия.

Как известно, на выходных Цимбалюк со своей возлюбленной Светланой Готочкиной, Алхим и другими друзьями отдыхали в загородном доме. Блогерша опубликовала несколько видео с того дня в своем Instagram. Звезды развлекались и танцевали под песни российских исполнителей, в частности, Земфиры и Сергея Мазаева, а также группы "Леприконсы".

На это отреагировал Крылов в своем Facebook. Актер признается, что долго колебался, стоит ли ему комментировать скандал. Однако решил высказаться. По его словам, он никогда не слышал об Алхим и не понимает, почему у нее столько поклонников. Что касается российских песен, то он говорит, что слушать их или нет, решает каждый человек самостоятельно.

Видео дня

"Нах*й морализаторство, желание разговаривать на русском или слушать/петь русские песни это твой личный выбор построен на твоей личности и том какой ты человек. Процесс внутренней перестройки - он долгий и жесткий и требует много всего. Может затянуться. Может остановиться. Может даже не начаться. Я в это не лезу и оставляю это за человеком", - заявил Крылов.

Однако артист резко раскритиковал Цимбалюка за освещение в сети своих развлечений под российскую музыку во время войны. Он отметил, что Тарас позиционирует себя как украинского актера, патриота, а тут оказывается, что его образ не соответствует действительности.

"Но насколько надо быть без мозгов, чтобы имея огромную аудиторию, которая знает тебя как украиноязычного актера, - прийти в тусовку, где толеруется русское и даже не попросить не снимать и не выставлять тебя в сторис. Где мозг? Остался на "весеннем Арбате"? О понимании того, что это подставляет абсолютно весь актерский цех, я уже не говорю. Потому что по одному - судят всех", - подытожил Петр.

Напомним, ранее возлюбленная Цимбалюка ответила на хейт из-за танцев под русские песни.

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