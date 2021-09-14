Заведения планируют проверить на соблюдение санитарного регламента для недопущения подобных случаев.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет будет инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области из-за массового пищевого отравления детей в школе, которое произошло на прошлой неделе.

Как сообщает пресс-служба министерства, сегодня Шкарлет вместе с коллегами из Минздрава, Минрегиона, Офиса президента, Кабмина и Госпотребслужбы находится в Хмельницкой области с целью проведения заседания временной межведомственной комиссии из-за пищевого отравления среди учащихся Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 1 "Школа-детский сад".

Отмечается, что прежде всего будет заслушан отчет об обстоятельствах, предшествовавших вспышке, а также информация о состоянии детей, находящихся в больнице.

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"Именно тогда, когда государство прилагает максимум усилий и внедряет самую масштабную реформу школьного питания в стране, халатность отдельных руководителей учебных заведений и бездействие должностных лиц органов местного самоуправления ставят под угрозу здоровье детей, их родителей и педагогов", – подчеркнул министр.

Шкарлет отметил, что обязательно будет инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области относительно соблюдения санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев.

Он добавил, что именно следователи полиции еще 7 сентября открыли уголовное производство, прибыли в заведение и инициировали работу экспертов по установлению причин отравления.

"Правоохранители отреагировали на информацию в Интернете. Новость о вероятном отравлении 4 детей, была опубликована на одном из региональных порталов, стала первоисточником и основанием для начала их работы", – сообщил министр.

Как рассказал Шкарлет, от администрации учреждения образования и органов местного самоуправления до сих пор не было ни одного официального сообщения в компетентные органы, в частности МОН.

"По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не смогли дать исчерпывающей информации о ситуации и даже не обладали сведениями об открытом уголовном производстве. Такая ситуация является неприемлемой. Будем подробно выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц", – подчеркнул чиновник.

Вместе с тем он поблагодарил председателя Хмельницкой ОГА за конструктив и максимальное содействие в расследовании ситуации.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе у учеников младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравления. Госпитализация школьников началась с 7 сентября.

С 9 сентября заведение перевели на дистанционное обучение.

Всего заболели 92 ребенка и один взрослый.

Всего заболели 92 ребенка и один взрослый. В больницу госпитализировали 15 человек – 14 детей и взрослого.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

13 сентября стало известно, что массовое отравление учеников школы повлекло золотистый стафилококк, который обнаружили у работников пищеблока.

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Автор: Светлана Макринская