Правоохранители Харькова открыли уголовное производство из-за массового отравления. Виновным грозит до трех лет тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"18 июня во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили информацию о том, что в двух заведениях питания, расположенных по улице Квитки-Основьяненко произошло массовое отравление людей", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений" Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание - лишение свободы до трех лет.
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Массовое отравление в Харькове
17 июня в одну из больниц Харькова госпитализировали 19 взрослых и шесть детей с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. По словам пострадавших, все они ели в одном из ресторанов города.
Позже количество пострадавших увеличилось и стало известно, что рестораны, где могли отравиться люди, закрыли.
18 июня число отравившихся достигло почти 50 человек.
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