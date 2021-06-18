Всего в больнице с отравлением оказались 45 человек

Правоохранители Харькова открыли уголовное производство из-за массового отравления. Виновным грозит до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"18 июня во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили информацию о том, что в двух заведениях питания, расположенных по улице Квитки-Основьяненко произошло массовое отравление людей", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений" Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание - лишение свободы до трех лет.

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Массовое отравление в Харькове

17 июня в одну из больниц Харькова госпитализировали 19 взрослых и шесть детей с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. По словам пострадавших, все они ели в одном из ресторанов города.

Позже количество пострадавших увеличилось и стало известно, что рестораны, где могли отравиться люди, закрыли.

18 июня число отравившихся достигло почти 50 человек.

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Автор: Анастасия Горбачева