Снижение температуры будет ощущаться уже вечером 30 ноября.

Первый день зимы принесет в Киев резкое похолодание. Снижение температуры будет ощущаться уже в ночь на 1 декабря. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью в столице столбики термометров покажут -5°...-7°. Днем температура в Киеве максимлаьно поднимется до -6°, однако уже вечером вновь похолодает до -4°...-6°. Вместе с тем 1 декабря ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер ожидается восточного направления. Его скорость составит 1,8 - 2,8 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 757-758 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем 0°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -5°, днем -2°.

В Тернополе 1 декабря ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -6°...0°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -8, днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 1 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...-1°, облачно с проясненииями

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +3°...+8°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем 0°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.

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