Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи, рядом с эстонской границей, на трассе Via Baltica.

В территории Латвии произошло ДТП, в результате которого пострадали украинские военнослужащие.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, автобус, перевозивший людей по заказу эстонского военного ведомства, столкнулся с грузовиком на территории Латвии. Автобус ехал из Польши в Эстонию.

"В результате аварии пострадал один эстонский военнослужащий Сил обороны, который был доставлен в больницу для обследования. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые также доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи, рядом с эстонской границей, на трассе Via Baltica.

В результате ДТП водитель автобуса погиб, еще 26 человек получили травмы различной степени, трое из них в тяжелом состоянии.

Сколько именно украинских военных пострадало, не сообщается, но по информации эстонских СМИ большинство пассажиров были украинцы.

На этой же трассе в субботу произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.

Помощь Латвии Украине

Латвия с начала войны поддерживает Украину. Страна не только оказывает вооружение, финансовую помощь, но и оказывает всяческую политическую поддержку на международной арене.

Так, в августе Латвия передала Украине вертолеты.

Она также остановила выдачу виз россиянам и признала РФ спонсором терроризма.

Кроме этого, Латвия подала ходатайство в Европейского суда по правам человека о разрешении участвовать в рассмотрении международного дела "Украина против России" как третья сторона.

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