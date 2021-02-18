Патрульные остановили 60-летнего водителя маршрутки «Богдан» на Окружной дороге в Киеве после жалоб граждан о нарушении мужчиной правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба столичных патрульных.
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На момент остановки пассажиров в салоне не было, а сам маршрутчик имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако проходить освидетельствование тот отказался.
На мужчину патрульные составили протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. О происшествии полицейские сообщили коллегам из отдела безопасности дорожного движения.
Граждан призвали сообщать полиции о пьяных водителях общественного транспорта.
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