Для назначения выплаты члены семьи должны обратиться в районный ТЦК и СП независимо от места регистрации и собственноручно написать заявление.

В Подольском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Киева напомнили, как семья погибшего военнослужащего может получить 15 миллионов гривень помощи.

Об алгоритме получения такой единовременной денежной помощи (ЕДП) сообщила на брифинге представитель ТЦК Екатерина Тищенко. По ее словам, родственники погибшего военного могут реализовать право на получение ЕДП с момента получения свидетельства о смерти.

По законодательству, выплата распределяется равными долями на родителей; одного из супругов, который не женился во второй раз; детей, не достигших совершеннолетия, или детей, которым исполнилось 18 лет и они учатся на дневной форме обучения; иждивенцев погибшего, которыми считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца.

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Отмечается, что если кто-то из этих лиц в течение трех лет не реализовал свое право на получение такой помощи, то доля этого человека распределяется между другими законными получателями.

"Сумма ЕДП составляет 15 млн. гривен, назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим на нее право, по их личному заявлению или заявлению их представителей", - рассказала Тищенко.

По ее словам, на первом этапе это пятая часть от назначенной суммы, а остаток выплачивается ежемесячно равными долями в течение 40 последующих месяцев.

Для назначения выплаты члены семьи должны обратиться в районный ТЦК и СП независимо от места регистрации и собственноручно написать заявление.

К этому заявлению необходимо приложить копии следующих документов:

паспорта или ID паспорта со справкой о регистрации места жительства;

карты налогоплательщика;

уведомление о смерти;

документов, подтверждающих родственные связи с погибшим;

свидетельства о смерти погибшего;

врачебное свидетельство о смерти или справка о причине смерти;

выдержка о несудимости лица, подающего заявление;

для представителей несовершеннолетних детей погибшего - решение местной госадминистрации или суда об установлении над ребенком опеки.

Украинские военные - новости

Ранее в Минобороны рассказали, что делать и куда обращаться в случае исчезновения связи с защитником или защитницей. В частности, сейчас в центрах комплектования и ЦПАУ семьи защитников и сами мобилизованные могут получить специальные буклеты, в которых прописаны советы для семей военных.

Кроме того, министр соцполитики Оксана Жолнович напомнила, что делать военным, потерявшим конечность, чтобы получить протез. Она подчеркнула, что протезирование в Украине для военных и гражданских осуществляется бесплатно.

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