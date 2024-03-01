Мама мальчика пыталась повлиять на ситуацию через администрацию заведения, но эта попытка была неудачной.

В лицее №4 Ивано-Франковска, который в городе считают элитным, ученики 6-го класса жестоко буллили своего одноклассника, за то, что тот играет на скрипке.

Историю о мальчике по имени Иеремия рассказала писательница и поэтесса Любовь Бурак в Facebook. По словам женщины, ребенка довели до отчаяния. Во время одного из разговоров мальчик сказал маме: "Мама, я не хочу жить".

Как сообщает Бурак, мать Иеремии пыталась урегулировать напряженные отношения сына с одноклассниками. Женщина обращалась с заявлением к директору учебного заведения, но вместо решения ситуации якобы получила угрозы, что ее лишат родительских прав, ведь ее сын не ходит в школу.

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"Школа защищает малолетних, малограмотных подонков, а не талантливого ребенка. Директор лицея, реагируя на обращение мамы Иеремии о буллинге, приглашает в кабинет завуча, классного руководителя и инспектора ювенальной юстиции. И час распекает маму о том, что Иеремия часто пропускает уроки и угрожает лишением родительских прав. А насчет травли ребенка, то это с точки зрения директора - больная фантазия мальчика, не было такого, ведь у них не просто так себе "школа на районе", а лицей, в котором работают суперпедагоги и учатся супердети суперэлиты", - пишет Бурак.

Писательница отметила, что Иеремия - талантливый и чувствительный мальчик. Он собирал средства для добровольцев игрой на скрипке. Впрочем, его музыкальное увлечение стало объектом буллинга среди сверстников. Из-за давления и оскорблений ребенок перестал посещать уроки.

После бездействия администрации учебного заведения буллинг ребенка продолжился. Перед одним из уроков Иеремию вытолкали из класса. Затем дети начали буллинг в школьных чатах в одном из мессенджеров.

"Детишки решили, что все прекрасно, мудрые взрослые вполне одобряют их поступки. Не реагируют - значит можно! И конфликт продолжился непосредственно в классе. Оскорбления, унижения, пинки - весь набор. А дальше активные малолетние преступники решили вытолкать Иеремию из класса. Под шум, свист, улюлюканье одних учеников и молчание других", - пишет Бурак.

На это никак не отреагировала учительница, а лишь сказала школьникам, чтобы они "не ломали двери". В своей заметке Бурак также показала скриншоты из родительского чата, в котором родители пишут, что маму Иеремии "нужно поставить на место". Однако впоследствии выяснилось, что некоторые родители этого класса также заявляют о буллинге в отношении их детей.

"Я сегодня пообщалась с несколькими мамами детей из этого класса. Которым также перепадает от "блатных" одноклассников. Они боятся. Родители боятся защищать своих детей от буллинга. Потому что будет хуже. Одна бабушка готова была обратиться в полицию, но учительница (она не призналась, какая именно) убедила ее этого не делать. Потому что будут еще большие проблемы", - пишет Бурак.

Мама шестиклассника подала жалобу в полицию и обращение к защитнику прав детей. Также в сети появился скриншот, на которых учительница просит провести воспитательные беседы со школьниками, ведь ребята позволяют себе много и могут идти с уроков гулять или курить.

Полиция Ивано-Франковской области отреагировала на инцидент. Правоохранители сейчас проводят проверку: устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают участников образовательного процесса.

Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета приказал создать комиссию по проверке этого факта. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в комментариях призвал предоставить мальчику качественную психологическую помощь.

Проблема буллинга в Украине

Напомним, что кроме войны в обществе бушуют не менее значимые проблемы, к решению которых должно выбрать отдельную стратегию правительство, Минобразования Украины и правоохранительные органы.

Речь идет о случаях буллинга (травли) среди детей, которые часто происходят как на улице, во время непосредственного общения, так и в школах - где подростки проводят большую часть своего дня. Иногда к преступлениям в отношении детей причастны даже учителя.

Отметим, что согласно текущему законодательству, дети, которые травят других, не несут за это никакой уголовной ответственности до 16 лет. За это предусмотрены лишь принудительные меры воспитательного характера (для детей от 11 до 16 лет).

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