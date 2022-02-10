Женщина "воспитывала" мальчика силой, пока другие дети снимали все это на видео.

В Харькове учительница грубо вела себя с учеником, однако за это ее не уволили. Родители пострадавшего мальчика якобы согласны с тем, что их сын имел не лучшее поведение.

Учительница английского языка получила выговор, сообщили на сайте Харьковского городского совета.

8 февраля в Telegram-сообществу жителей Харькова появилось видео. На нем учительница "воспитывала" ученика. Она агрессивно его ругала, потом заставила идти к парте и применила к нему силу. Все это снимали другие ученики. Дети говорили, что учительница английского языка "пыталась душить" мальчика.

На инцидент, который произошел в Харьковской специализированной школе №77, отреагировал Департамента образования. В городском совете отметили, что инцидент произошел в конце января, конфликт якобы уже исчерпан. По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, учительница уже получила выговор за грубое обращение с ребенком.

"Это неприятная ситуация, и мы совсем не оправдываем действия учителя, какими бы ни были обстоятельства, которые спровоцировали ее на такой поступок. Это непедагогично, и так нельзя делать. Уже обсудили этот конфликт с педагогическим коллективом, отработали с ювенальной превенцией, то есть полицией. Есть понимание с родителями, которые тоже согласны, что и ребенок вел себя не лучшим образом. Я извинилась перед ними от имени горсовета. Как итог, учительница получила выговор", - рассказала Деменко.

Читайте такжеВ Ривненской области школьник травил учительницу в Instagram: судили его матьОна подчеркнула, что увольнение учительницы было бы чрезмерным применением строгих санкций. Женщина работает в школе почти 10 лет и якобы имеет положительные характеристики. А инцидент, в котором она оскорбила ученика, директор Департамента называет "досадной ошибкой". Также Деменко надеется, что больше так учительница делать не будет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе наказали учителя, который силой тащил подростка в кабинет директора.

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