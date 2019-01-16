Президент подписал закон, которым вводится административная ответственность за буллинг

Сегодня, 16 января, документ возвращен в ВРУ с подписью от Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)» (№ 8584).

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Так, сегодня, 16 января, документ возвращен в ВРУ с подписью от президента.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)» (№ 8584). Законом вводится административная ответственность за буллинг. Штрафами будут наказывать не только виновников буллинга, но и директоров школ за неуведомление полиции о случаях травли. Так, законом Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-4, предусматривающей, что буллинг (травля), который совершается в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов. Если травля совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

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Законом определено наказание за травлю, совершенную малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 - наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Также предусмотрено, что несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов полиции о случаях буллинга (травли) участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.