Состояние водителя Шефира средней тяжести, сейчас ему делают операцию, – поделился информацией Алексей Гончаренко.

Люди, готовившие покушение, знали, что первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир ездит обычно сам в машине.

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"По моей информации, Шефир чаще передвигался за рулем один. У него не было охраны, также он ездит без сопровождения. Люди, которые готовили покушение, знали, что Шефир ездит сам, но на этот раз он поехал с водителем", – отметил Гончаренко.

Читайте также"Что-то затрещало": свидетель рассказал подробности покушения на помощника ЗеленскогоТакже он проинформировал, что состояние водителя средней тяжести, сейчас ему делают операцию.

Покушение на Сергея Шефира: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 22 сентября, в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате обстрела ранен водитель. Сейчас он находится в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал.

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Автор: Инна Андалицкая