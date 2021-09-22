22 сентября совершено покушение на Сергея Шефира, который является помощником президента и продюсером.

22 сентября произошло покушение на Сергея Шефира – помощника президента Владимира Зеленского. Сам Шефир в происшествии не пострадал – пули стрелка попали в его водителя. Рассказываем, чем известен Сергей Шефир, и что связывает его с Владимиром Зеленским помимо должности.

Сергей Шефир: биография

Сергей Шефир родился 25 мая 1964 в Кривом Роге. У Сергея есть старший брат Борис Шефир. Сергей окончил Криворожский горнорудный институт по специальности механика, но после окончания учебы не стал работать по профессии.

Сергей с юности играл в криворожских командах КВН. С 1995 года вместе с братом работал редактором команды КВН Александра Маслякова в Москве. В 2003 году вместе с братом и Владимиром Зеленским основал свою студию "95 квартал".

Сергей Шефир является соавтором сценария шоу "Вечерний квартал", а также сценаристом и продюсером таких известных фильмов как "Ржевский против Наполеона", "Я буду рядом" и "8 первых свиданий". Сергей и Борис Шефиры продюссировали сериалы "Сваты" и "Слуга народа".

В 2019 году был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского. У Сергея Шефира есть жена Лариса и сын Никита, который работает помощником депутата Юрия Киселя. Помимо "Квартала 95", также является учредителем "Лиги Смеха", нескольких анимационных студий и сети ресторанов.

Автор: Екатерина Пулатова