Автомобиль элитной марки принадлежит бывшей жене погибшего мужчины. Она от комментариев отказалась.

Смертельная стрельба с участием патрульных в Днепре обрастает новыми подробностями. Журналисты установили личность женщины, которая находилась в автомобиле Jaguar вместе с убитым Джумбери Силогавой.

Как сообщают "Схемы", в автомобиле находилась 22-летняя Татьяна Патынка. Именно она отказывалась выполнить указания правоохранителей и выйти из машины.

Патынка, как и погибший Силогава, прописана в Днепропетровской области. Связаться с ней не удалось - телефон был выключен.

Видео дня

Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник, правоохранители готовят Патинцы подозрение по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Автомобиль Jaguar на котором ехали Патынка, Силогава и двое его детей, принадлежит бывшей жене погибшего Наталье Силогаве. Женщина отказалась от комментариев.

Стрельба в Днепре

Напомним, что 29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей. Авто, как показало видео с камер наблюдения, нарушал правила дорожного движения.

Когда патрульные остановили авто нарушителя, между правоохранителями и водителем возник конфликт. Видео, снятое одним из детей, находившихся в салоне, показало, что ответ на агрессивное поведение Силогавы полицейский применил оружие, мужчина погиб на месте.

Инцидент всколыхнул украинское общество. В Нацполиции заявили о назначении служебного расследования и отстранении обоих патрульных от исполнения обязанностей. Государственное бюро расследований занимается расследованием инцидента.

В Департаменте патрульной полиции призывают не клеймить и не делать преждевременных выводов о виновности полицейских.

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