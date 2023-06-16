Злоумышленники наживались на закупках одежды и средств защиты для Вооруженных сил Украины, узнали правоохранители.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю министра обороны нашего государства и его подчиненному, которые присвоили более миллиарда гривень бюджетных средств.

Второй подозреваемый - экс-руководитель Департамента государственных закупок Минобороны, сообщили в СБУ. По данным спецслужбы, злоумышленники причастны к хищению средств на закупке зимней формы и бронежилетов для украинских защитников, которые воюют.

Правоохранители выяснили, что фигуранты организовали незаконную схему в начале марта прошлого года. "Для ее реализации они осуществили закупку у иностранной фирмы почти 3 тыс. бронежилетов на более 130 млн грн. При этом более 100 млн грн из этой суммы были присвоены участниками сделки", - отметили в СБУ.

Эксперты выяснили, что на самом деле эти средства защиты стоят всего 25 млн грн. Кроме того, закупленные бронежилеты не соответствовали заявленному классу защиты.

Злоумышленники также провели закупку оптовой партии зимних курток и штанов плохого качества для наших защитников на общую сумму 900 млн грн.

"Незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн... Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов выявлена документация и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности", - добавили в спецслужбе.

Экс-чиновникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Оба экс-чиновника уже находятся под стражей по подозрению в похожих преступлениях.

Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове и экс-заместителе директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдане Хмельницком.

Скандал в Минобороны Украины из-за закупок - что надо знать

В конце января СМИ писали, что украинское Минобороны подписало миллиардное соглашение для обеспечения питания военных с компанией с уставным капиталом в размере тысяча гривень, использовав ее как фирму-"прокладку". Правоохранители начали расследование.

Позже стало известно, что Вячеславу Шаповалову, Богдану Хмельницкому и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко Офис генерального прокурора сообщил о подозрении.

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