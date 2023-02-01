Все они отвечали за заключение контрактов по обеспечению Вооруженных сил средствами защиты.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Как сообщает "Украинская правда", со ссылкой на источник правоохранительных органах, Хмельницком объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.

Шаповалову объявили подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

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В то же время Терещенко объявили о подозрении по факту завладения им путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере 1 340 000 долларов. Сейчас он занимает должность заместителя начальника управления координации внешнеэкономической деятельности МО.

Скандалы в Минобороны

21 января "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тыс. грн, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки было создано "фирму-прокладку".

Издание утверждало, что располагает соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, начавших расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ.

В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

23 января министр обороны Украины Алексей Резников опроверг, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его.

Также после скандала с закупкой Министерства обороны Украины продуктов для военных был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Вчера было обнародовано скандальные факты об Александре Лиеве, которого с лета 2022-го года глава Минобороны Алексей Резников назначил подписывать вооруженные контракты МО.

Как выяснилось, чиновник - уроженец г. Ухта республики Коми (РФ), экс-министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича. В марте 2014-го он в интервью "Громадському" призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове.

Сам Лиев назвал это "вбросами" с целью дискредитации министра Резникова.

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