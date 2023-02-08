Чиновник требовал "вознаграждение" за беспрепятственный вывоз продовольствия по зерновому коридору.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" за получение взятки в обмен на беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его словам, задержание состоялось несколько часов назад. Фигурант "требовал и получил неправомерную выгоду", говорит нардеп.

Арахамия подчеркнул, что чиновник занимался вымоганием взятки в то время, руководство страны прилагает усилия к беспрепятственной работе "зернового коридора", бизнес борется за валютную выручку, а военные сдерживают натиск оккупантов.

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"И здесь появляется некий подонок, полагающий, что может организовать себе на этом схему. И ему по барабану, что кто-то в мире ждет это зерно, что не так давно уволили все руководство таможни, что обыски и подозрения не слезают с новостей. У человека вообще нет ни страха, ни моральных принципов", – возмутился депутат.

При этом Арахамия не уточнил, почему задержанный является "бывшим начальником таможенного поста" – потому что его уже успели уволить после задержания, или потому что он выполнял роль посредника для действующего чиновника на этом посту. ГБР и Офис генпрокурора об этом задержании пока официально не сообщали.

Смена руководства украинской таможни

1 февраля Кабинет министров уволил руководящий состав таможни и еще ряд чиновников из других ведомств. Происходящее связали с коррупционными скандалами – проведены масштабные обыски, которые выявили массовые нарушения и хищения.

В последующие дни правоохранители продолжили проведение обысков в структурах таможни. В частности был задержан руководитель одного из таможенных постов в Черновицкой области, а в Одесской области – должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".

На этом фоне президент Зеленский анонсировал новые шаги в борьбе с внутренним врагом. Он поблагодарил Службу безопасности Украины, ГБР, Офис генпрокурора и других вовлеченных в этот процесс.

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