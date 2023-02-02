Глава государства поблагодарил Службу безопасности Украины, ГБР, Офис генпрокурора и других вовлеченных в этот процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые шаги в борьбе с внутренним врагом и "очищении нашего государства".

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении и поблагодарил правоохранителей, вовлеченных в процесс.

"Продолжаем и нашу борьбу с внутренним врагом. Спасибо Службе безопасности Украины, ГБР, Офису генерального прокурора и всем тем, кто еще вовлечен в очистку нашего государства. Новые шаги будут", - сказал глава государства.

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Обыски у должностных лиц и коррупционеров

Как сообщал УНИАН, 1 февраля временный исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Василий малыш объявил о проведение силовиками ряда масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом.

По его словам, речь идет о предателях Украины и агентах российских спецслужб; представителях организованной преступности; должностных лицах, чиновниках и коррупционерах, которые подрывают экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.

В этот день в рамках открытых производств в разных регионах Украины прошли десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.

В частности, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко. Все они отвечали за заключение контрактов по обеспечению Вооруженных сил средствами защиты.

В самом Министерстве обороны заявили, исповедующих нулевую толерантность к коррупции и всячески содействует правоохранительным органам в проведении процессуальных мероприятий.

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