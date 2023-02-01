Работники ведомства расследовали 576 уголовных производств по преступлениям в таможенной сфере.

В 2022 году Государственное бюро расследований разоблачило на таможне преступления, нанесшие государству ущерб на почти 400 млн грн.

Всего в 2022 году сотрудники ГБР расследовали 576 уголовных производств по преступлениям в таможенной сфере, по результатам чего было сообщено о подозрении 156 лицам, а в отношении 119 лиц в суд было направлено 110 обвинительных актов, сообщается на сайте ГБР.

"В законченных уголовных производствах ГБР установило сумму убытков государству, превышающую 372 млн гривен. В результате активной работы в конце года удалось увеличить на 1 млрд грн поступления таможенных платежей в Государственный бюджет Украины", – заявили в ГБР.

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Преступления на таможне - наиболее резонансные разоблачения

Как отмечают в ГБР, среди особо резонансных дел были такие:

дело о разоблачении 14 работников таможни в содействии незаконному импорту нефтепродуктов компании, близкой к подозреваемому в государственной измене Виктору Медведчуку;

разоблачение начальника таможенного поста в Одесской области, который требовал взятки с экспортеров зерновых во время блокады украинских портов;

разоблачение руководства таможенного поста "Столичный" Киевской таможни на системных взятках с импортеров;

разоблачение начальника таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни и его заместителя на систематическом вымогательстве взяток у автоперевозчиков;

дело о скрытых от растаможки товарах на Одесской таможне – обнаружено товара более чем на 1,5 млрд грн (720 тонн замороженного мяса беларуского производства будет передано на нужды армии);

дело о незаконной растаможке авто по нулевой ставке уже после отмены льготного режима на Львовской таможне.

Увольнение руководства таможни

В среду, 1 февраля, сразу несколько народных депутатов сообщили, что вскоре будут решения об увольнении руководителей Государственной таможенной службы.

В частности, о таком увольнении сообщил глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

По информации нардепов, исполняющим обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.

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