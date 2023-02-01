Новым и. о. главы таможни, по данным депутата Алексея Гончаренко, будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев.

Кабинет министров уволил руководящий состав таможни - исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Вячеслава Демченко и двух его заместителей, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и. о. Демченко и его замы – Щуцкий и Черкасский", - написал Гончаренко.

Также он отметил, что новым и. о. главы таможни будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев.

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Новые разоблачения коррупционных схем на таможне – актуальное

Государственное бюро расследований разоблачило на таможне преступления, нанесшие государству ущерб на почти 400 млн грн.

Всего в 2022 году сотрудники ГБР расследовали 576 уголовных производств по преступлениям в таможенной сфере, по результатам чего было сообщено о подозрении 156 лицам, а в отношении 119 лиц в суд было направлено 110 обвинительных актов, сообщается на сайте ГБР.

Обыски и увольнения чиновников - что известно

Сегодня СБУ провела обыски у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, застройщика Вадима Столара. Также стало известно о вручение подозрений причастным к коррупционным закупкам еды для ВСУ топ-чиновников Минобороны.

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения". По его словам, "тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит сидеть в креслах".

На прошлой неделе под волну увольнений попали пять председателей ОГА. Главу Киевской ОВА Алексея Кулебу Зеленский назначил заместителем главы ОП, а Кирилла Тимошенко с этой должности уволил.

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