В Черновицкой области задержан руководитель одного из таможенных постов, а в Одесской области - должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".

На Черновицкой и Одесской таможнях ликвидированы преступные механизмы по получению денег от бизнесменов и волонтеров.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. В частности, в Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов.

"За разные суммы взяток он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении коммерческих грузов. К противоправной деятельности привлек двух знакомых как посредников для получения неправомерной выгоды. Среди них – бывший работник таможни, который ранее уже привлекался к ответственности за коррупцию", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленникам первой части взятки в размере 3 тыс. долл. за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций. Правоохранители задержали посредника в Киеве на получении 12 тыс. долл. - второй части неправомерной выгоды. За эти деньги чиновник обещал без лишних вопросов оформить предпринимателю оптовую партию товаров широкого потребления.

Отмечается, что двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В Одесской области, как проинформировали в СБУ, на организации сделок разоблачены должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".

Отмечается, что злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, которые завозят в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников.

"За взятки чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления грузов. Сумма неправомерной выгоды составляла от 500 долларов с одного транспортного средства. Сотрудники СБУ задокументировали несколько эпизодов получения таможенниками денежного вознаграждения. Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как заявили в СБУ, решается вопрос о привлечении к ответственности других работников руководящего и инспекторского звена таможенного поста.

По обоим фактам продолжаются расследования для установления и привлечения к ответственности всех виновных.

Коррупция в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Кабинет министров уволил руководящий состав таможни - исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Вячеслава Демченко и двух его заместителей. Новым и.о. главы таможни, по данным народного депутата Алексея Гончаренко, будет заместитель нынешнего председателя Сергей Звягинцев.

По словам главы фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии, в отношении зампредседателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований в 2022 году разоблачило на таможне преступления, что нанесли государству ущерб почти на 400 млн грн. В целом работники ГБР расследовали 576 уголовных производств по преступлениям в таможенной сфере, по результатам чего было сообщено о подозрении 156 лицам, а в отношении 119 лиц в суд было направлено 110 обвинительных актов.

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