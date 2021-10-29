После того, как поезд начал трогаться, полицейские внезапно покинули вагон.

На железнодорожном вокзале Львова патрульные полицейские пытались задержать начальника поезда "Ужгород-Лисичанск" за неправильно надетую защитную маску - она не закрывала полностью рот и нос.

Инцидент сняла на видео сама сотрудница "Укрзализныци", он появился на странице транспортного блогера Олега Васильева в Facebook.

На девятиминутной записи копы доказывают проводнице, что она неправильно носила маску и предлагают проехать в отделение для оформления протокола. На это она категорически возражает и отказывается предоставить документы. Девушка даже позвонила на 102 и пожаловалась на действия правоохранителей. Во время общения она сообщила, что ранее вакцинировалась от коронавируса.

Все это время поезд стоял на станции "Львов" с пассажирами. Во время общения один из копов обнаружил, что большинство пассажиров в вагоне находятся без масок и даже собирался составлять протоколы за нарушение карантина и на них.

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Концовка инцидента наступила тогда, когда поезду пришло время ехать. Несмотря на то, что копы были против, останавливать его не стали и подвижной состав двинулся по графику, а полицейские покинули вагон. Начальник поезда предлагала им поехать в поезде.

"Полицейские выскочили по станции после отправки поезда", - резюмировала она.

Реакция "Укрзализныци"

В комментариях к записи директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский написал, что за последнюю неделю, с момента начала действия новых правил перевозок были разные случаи с полицией. Где-то правоохранители оперативно помогают поездным бригадам, в некоторых случаях - ведут себя некорректно.

"Мы в свою очередь кидаем такие кейсы на рассмотрение напрямую руководству Национальной полиции. Уверяют, что каждый случай расследуются, если есть нарушения - совершают свои дисциплинарные меры. Мы всегда будем поддерживать профессиональные действия и безопасность поездных бригад!",- написал представитель УЗ.

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Автор: Виолетта Орлова