Норма не распространяется на перевозки легковыми автомобилями, если там не более пяти пассажиров.

Штрафы за отсутствие документа о прививке или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами должны оплачивать пассажиры.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, ссылаясь на изменения в постановлении правительства №1236, внесенные на заседании 20 октября.

Отмечается, что ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, за исключением легковых авто, возлагается на пассажиров.

Правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях. Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Читайте такжеНовые правила перевозок с 21 октября: украинцам напомнили, что запрещеноВместе с тем при перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие у пассажиров соответствующих документов несет перевозчик.

При этом в Минздраве напоминают, что, как и раньше, норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

"Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн", - отмечается в сообщении.

Новые правила пассажирских перевозок в Украине

С 21 октября в Украине из-за ухудшения эпидситуации вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок.

Так, для пользования межрегиональным транспортом в регионах с "желтым" и "красным" уровнем эпидопасности нужно будет иметь один из указанных документов: оформленный на портале "Дия" или в одноименном приложении "желтый" или "зеленый" международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

документ о получении одной дозы вакцины - форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, который делал прививку;

международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки. Его можно оформить у врача, сделавшего прививку в прививочном пункте учреждения здравоохранения, или у семейного врача;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк