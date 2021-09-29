Медиков от работы не отстранили, поскольку следствие на этапе досудебного расследования.

В Житомирском областном онкологическом диспансере создали внеплановую комиссию в связи с выявленными фактами незаконной торговли медиками препаратов для онкобольных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На днях сотрудники СБУ разоблачили преступную схему, организованную заведующим одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой, состоявшая в незаконной продаже препаратов, которые онкобольным пациентам бесплатно выделяло государство.

Как установили в спецслужбе, медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за половину цены. Препараты сбывали в нескольких областных центрах.

Схема действовала по меньшей мере на протяжении последних шести месяцев.

Фигуранты уголовного дела на работу не вышли, рассказал корреспондент. Их руководитель обвинением коллег в преступлении шокирован.

"Это не врачи. Я уже молчу. Это не врачи, это вообще нелюди. Потому что забирать последнюю надежду людей, забирать лекарства, которые мы добиваемся, ищем средства, просим, чтобы обеспечить этих бедных людей химиопрепаратами, потому что от них зависит жизнь людей... На этом зарабатывать деньги? Наш коллектив весь шокирован", – заявил директор Житомирского областного онкодиспансера Игорь Сабадаш.

Ежегодно заведение получает дорогостоящие препараты на более 50 миллионов гривень. Лишь один курс химиотерапии может стоить до 50 тысяч гривень.

По словам главы онкодиспансера, заведующий отделением уже не впервые подозревается в злоупотреблениях.

"У меня постоянно с ним война была. Я его когда-то увольнял с работы, он восстановился через суд. Тогда тоже было что-то ... Там какие-то курьеры пришли. Тоже что-то непонятное...", – поделился директор заведения.

Оба медики пока от работы не отстранены. Полиция подозрение им тоже не вручила.

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Автор: Яна Ставская