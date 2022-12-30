Коллаборант за российские рубли работал в созданной оккупантами тюрьме для местных активистов и участников АТО.

Еще одного коллаборанта обнаружили в освобожденном от российской оккупации Херсоне.

Как сообщает Государственное бюро расследований, сотрудник Херсонского следственного изолятора во время оккупации города работал на захватчиков.

"Установлено, что после захвата Херсона российскими войсками мужчина остался работать в СИЗО, которое оккупанты незаконно использовали как тюрьму, в том числе для местных активистов, участников АТО и граждан, противостоявших оккупации. Учреждение начало работать якобы по законам РФ и выдавало зарплату в российских рублях. Работник СИЗО выполнял все указания захватчиков в том числе и по охране задержанных украинцев", – отмечают в ГБР.

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По информации следствия, после освобождения города от российских захватчиков мужчина продолжил поддерживать контакты с врагом и скрывался в городе, пока не был задержан во время проведения стабилизационных мероприятий.

"По обоснованным оперативным данным, фигурант мог продолжать контактировать с врагом и сообщать ему информацию о действиях ВСУ и правоохранительных органов Украины на освобожденной территории Херсонской области. Фигуранту уже сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", – отмечают правоохранители.

Коллаборанты в Херсоне

11 ноября украинские защитники зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны, развязанной Россией.

Теперь в деоккупированном областном центре продолжаются стабилизационные мероприятия. Во время их проведения выявляют коллаборантов и предателей. У правоохранителей также есть списки помощников врага – засекреченные документы ФСБ России, в которых содержится информация об агентах-коллаборантах, нашли в ноябре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к брошенным россиянами солдатам, наемникам и коллаборантам, с призывом сдаваться правоохранителям добровольно. И некоторые из них сами делают это.

В частности, накануне была задержана чиновница-колаборантка, которая была объявлена в розыск. Она сама пришла к правоохранителям "с повинной".

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