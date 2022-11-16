Агенты российской спецслужбы принимали участие в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".

Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ России, в которых содержалась информация об агентах-коллаборантах.

Как сообщает СБУ среди изъятого: собственноручно написанные "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ; дела агентурного изучения; сообщения агентов о результатах выполнения вражеских задач; "протоколы обысков" в домах херсонцев.

Представители спецслужбы РФ оставили тайные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления Сил обороны.

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По раскрытым материалам установлено, что вражеские приспешники давали "наводку" оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления на территории Южного региона.

Также агенты российской спецслужбы принимали участие в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".

Выявлены задокументированные факты похищения и пыток потерпевших, а также разграбления их жилищ под видом проведения "обысков".

Сотрудники СБУ получили информацию, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, которые входили в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8".

Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении.

В настоящее время изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.

Освобождение Херсона: что известно

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

Во время стабилизационных мер в Херсоне сотрудники СБУ та Нацполиции обнаружили очередной застенок российских оккупантов.