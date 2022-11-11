Президент подчеркнул, что единственный шанс на спасение для оккупантов – это сдаться в украинский плен.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам, наемникам и коллаборантам.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Хочу отдельно отметить для тех российских солдат, наемников и коллаборантов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс на спасение для вас - это сдаться в украинский плен. Мы гарантируем отношение к вам по закону и международным нормам", - сказал президент.

Зеленский также обратился к тем российским военным, которые переоделись в гражданское и скрываются.

"Хочу сказать, что вы не спрячетесь. Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен – это единственный вариант для всех оккупантов", - добавил глава государства.

Война в Украине: освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что сейчас украинские войска находятся на подступах к Херсону, в город зашли специальные подразделения.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что на Херсонском направлении передовые подразделения Вооруженных сил Украины в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, добавив, что продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов, и из соображений безопасности официальное обнародование результатов операции будет предоставлено позже.

Раньше ВСУ записали видеообращение к российским и белорусским военным. Они призывали их сдаваться в плен.

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