Мужчина и женщина работали в паре.

Правоохранители задержали в Славянске двух российских агентов. Мужчина и женщина собирали координаты расположения техники и подразделений ВСУ, после чего передавали их врагу.

"Досудебным расследованием установлено, что в июле 2022 года двое граждан собирали данные о местах расположения военнослужащих и техники ВСУ в г. Славянске. Мужчина уточнял информацию и координаты на местности, а женщина, используя приложения и мессенджер, присылала сведения на телефон российского мобильного оператора", — сообщили в пресс-центре Офиса генпрокурора.

Обвинительные акты по фактам распространения информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины) были направлены в суд. Сейчас российские агенты ожидают приговора под стражей.

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Охота на коллаборантов и вражеских агентов

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как пресекались попытки российских киллеров обезвредить руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Спецслужбы имитировали выполнение тестовых заданий, а потом арестовывали агентов.

В Харьковской области задержали жителя, который 8 лет поддерживал создание "новороссии". А в 2014 году он поднял вражеский флаг над Харьковским городским советом.

СБУ в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Изюмского района обнаружила одного из ведущих коллаборантов. Женщину назначили так называемой главой "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации".

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