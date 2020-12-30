В результате ДТП два человека получили травмы.

Под Киевом около 10 часов утра произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.

ДТП случилось в селе Вита Почтовая возле светофора на автодороге Киев-Одесса, сообщает патрульная полиция Белой Церкви в Facebook.

По предварительной информации, два человека получили травмы, а на месте происшествия работают следователи и медики.

Полиция предупреждает, что две крайние левые полосы движения в направлении города Одесса перекрыты и просит водителей обратить на это внимание при планировании поездок.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора