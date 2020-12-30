Под Киевом около 10 часов утра произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.
ДТП случилось в селе Вита Почтовая возле светофора на автодороге Киев-Одесса, сообщает патрульная полиция Белой Церкви в Facebook.
По предварительной информации, два человека получили травмы, а на месте происшествия работают следователи и медики.
Полиция предупреждает, что две крайние левые полосы движения в направлении города Одесса перекрыты и просит водителей обратить на это внимание при планировании поездок.
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