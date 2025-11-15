Стоимость поездки премиум-авто Mercedes-Benz S-класса по маршруту Киев - Варшава в ноябре составила 1300 евро.

Бизнесмен Тимур Миндич, который находится под подозрением в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, выехал из Украины, воспользовавшись услугами львовского сервиса премиум-перевозок "ТаймЛюкс". Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода).

По данным расследования, Миндич выехал на автомобиле Mercedes-Benz S 350, принадлежащем одному из владельцев компании, в 2:09 ночи 10 ноября, за несколько часов до обысков в его квартире детективами НАБУ в рамках операции "Мидас". Операция касается деятельности преступной организации, которая систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Миндич пересек границу Украины в направлении Польши на Mercedes-Benz S 350. Журналисты установили, что автомобиль принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку, владельцу компании "ТаймЛюкс", которая была зарегистрирована в мае 2025 года. Фирма предоставляет премиум-перевозки в Польшу, Молдову и Румынию и обещает "быстрое пересечение границы" и "индивидуальные маршруты под пожелания клиента".

Другим совладельцем сервиса является Эльдар Асадулаев, бывший работник западного регионального управления ГПСУ. Оба владельца отказались комментировать поездку Миндича.

В рекламных видео "ТаймЛюкс" указано, что салон Mercedes-Benz S 350 имеет кожаные сиденья, отдельную зону климата и премиальную отделку. По данным "Схем", стоимость поездки премиум-авто Mercedes-Benz S-класса по маршруту Киев - Варшава в ноябре составляла 1300 евро.

Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана.

Источники УНИАН в Офисе президента объяснили, что в иностранных юрисдикциях можно быстрее воплотить решение о санкциях против Миндича и Цукермана, если указать наличие у них только иностранного гражданства. Также собеседник проинформировал, что вопрос об украинском гражданстве Миндича и Цукермана находится на рассмотрении.

Утром 10 ноября НАБУ проводило ряд обысков, в том числе у Миндича. В то же время, он выехал из Украины за несколько часов до начала обысков. В ГПСУ уточнили, что Тимур Миндич на законных основаниях выехал за пределы Украины.

