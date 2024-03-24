В августе 2022 года мужчина купил фальшивые документы о том, что он учится в Варшаве.

В Харькове мужчина получил повестку и чтобы избежать мобилизации, стал "студентом" в Польше. Для этого он купил онлайн поддельные документы, пишет ТСН со ссылкой на приговор Богодуховского районного суда Харьковской области.

По данным документа, в августе 2022 года мужчина в Интернете купил фальшивые документы о том, что он учится в Collegium Civitas в Варшаве.

Впоследствии харьковчанин получил следующие документы на польском языке: справку о зачислении иностранца на обучение дневной формы; заявление об обработке персональных данных; подтверждение перевода-дубликат; договор университет-студент от 28 августа 2021 года Collegium Civitas; справку об оплате за обучение на 2-м году дневной формы обучения 1 степени по специальности "Международные отношения" учебного 2022/2023 года.

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Также мужчина заказал официальный перевод этих документов, чтобы выехать за границу. Таким образом он решил избежать мобилизации и сбежать из Украины, поскольку у него было звание "младший лейтенант".

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Он пояснил, что имеет военную специальность, прошел медкомиссию и получил заключение "годен". Однако он не желал вступать в ряды ВСУ, поэтому использовал справку для того, чтобы выехать за границу.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Мобилизация в Украине

Военнослужащий ВСУ Владимир, который имеет позывной "Дед, считает, что мобилизация в Украине должна быть жесткой, поскольку защитники нашего государства уже истощены, им нужно предоставить возможность отдохнуть.

В Украине хотят прикрыть лазейку для уклонистов. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил предложения по критериям по проверке сиделок по инвалидности.

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