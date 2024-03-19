В профильный комитет направлены предложения по критериям по проверке сиделок по инвалидности.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил предложения по критериям по проверке сиделок за инвалидностью. Об этом в эфире телеканала "Киев24.News" сообщил правозащитник, председатель Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Украины Валерий Сушкевич.

"Есть видение. Я лично направил письменные предложения в комитет, обобщая все то, что предлагают общественные организации людей с инвалидностью и члены Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью", - сказал Сушкевич.

Также он рассказал о критериях проверки лиц, осуществляющих уход за человеком с инвалидностью.

Видео дня

"Если это родственник, и прежде всего, жена, муж, отец, сын, то, я считаю, по первой, второй и третьей группе инвалидности должен работать абзац 11 части 1 статьи 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, который хотели исключить. Его надо оставить", - сказал Сушкевич.

По его словам, проверку надо делать в случае отсутствия медицинских документов у близких родственников.

"Если человек не родственник, и определяется человеком с инвалидностью и нуждается в уходе со стороны не родственника, я считаю, и мы предложили, чтобы критерий медицинского освидетельствования и проверки этого вопроса для третьей и даже третьей группы был не для родственников", - сказал он.

Именно об этом говорится в предложениях, направленных в комитет.

Мобилизация в Украине - уход за инвалидами

Территориальные центр комплектования и социальной поддержки могут отказывать в отсрочке от мобилизации военнообязанным, которые имеют жену с 1 или 2 группой инвалидности, если есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать.

Вас также могут заинтересовать новости: