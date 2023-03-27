Всем обидчикам 14-летней девочки удалось избежать реального наказания.

Прокуратура готовит обжалование судебного приговора в резонансном деле об изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье. Обидчики девочки избежали реального наказания, получив условные сроки заключения.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления.

"Воловецкий районный суд Закарпатской области 16 марта 2023 года вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. Сейчас приговор, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу. Прокуратура будет обжаловать приговор в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

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Резонансное дело об изнасиловании на Закарпатье - что стоит знать

В Закарпатской области трое подростков изнасиловали 14-летнюю односельчанку, снимая процесс на видео для дальнейшего шантажа жертвы. Видеозапись была обнародована в сети и распространена среди одноклассников.

Преступление произошло в 2021 году, и огласку дело получило в этом месяце – после того, как Воловецкий райсуд вынес приговор и освободил фигурантов от реального наказания. Обидчики получили до пяти лет лишения свободы, но с испытательным сроком.

Тогда вскрылись и детали дела, которые возмутили общество. К примеру, у потерпевшей не было адвоката, ее интересы представляла службе защиты детей сельсовета, в которой работает мать одного из насильников.

Когда дело получило огласку, Закарпатская ОВА заявила, что изучит все обстоятельства. Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что дело находится на его личном контроле. Представитель омбудсмена уже общался с семьей пострадавшей девочки относительно восстановления ее прав. Сам Лубинец пообещал проанализировать деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде, разобраться в действиях прокурора и судьи, которые были привлечены к делу.

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