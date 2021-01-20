Сейчас подозреваемый находится в Центре социально-психологической реабилитации, поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности.

В полтавской больнице 13-летний подросток изнасиловал 5-летнюю девочку.

В больницу с диагнозом "отравление" госпитализировали четырех воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей: двоих детей 5 лет, одного - 10 и одного - 13 лет. Их всех разместили в одной палате.

Инцидент произошел еще в середине декабря 2020 года, а в январе 2021 года, правоохранители провели следственный эксперимент с участием подозреваемого.

Причастность 13-летнего подростка к совершению этого преступления была доказана, рассказали подробности дела изданию ТСН.ua в Нацполиции Полтавской области.

"Что касается факта изнасилования, то причастность 13-летнего подростка доказана. Проведены необходимые экспертизы, подтверждающие тот факт, что он действительно изнасиловал 5-летнюю девочку. Сейчас пострадавшему ребенку предоставляется профессиональная психологическая помощь", - рассказал представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Сейчас подозреваемый находится в Центре социально-психологической реабилитации, поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности.

"Согласно закону с 11 лет в отношении таких детей, которые совершают особо тяжкие и тяжкие преступления, суд может принять соответствующее решение о направлении их в специальное учреждение. Поэтому сейчас продолжаются следственные действия. Решение будет принимать суд", - добавил Юрий Сулаев.

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По факту изнасилования 5-летней девочки в полиции открыто несколько уголовных производств. Одно из них по ч. 4 ст. 152 "Изнасилование малолетнего ребенка" и еще два по ст. 137 "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", в пределах которых будут проверяться нарушения со стороны воспитателей реабилитационного центра и персонала медучреждения.

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Автор: УНИАН