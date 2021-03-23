По словам пострадавшей, ее гражданский муж полтора года издевался над ней.

Жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко пожаловалась в соцсети на насилие со стороны гражданского мужа и опубликовала видео, на котором запечатлено его жесткое поведение прямо на глазах у детей.

На записи видно, как мужчина заходит в детскую комнату, где на двухъярусной кровати лежат дети. Он хватает жену за волосы и вытаскивает из комнаты. В этом время дети с криками «Папочка, не надо!» вскакивают с кровати и бегут за родителями.

Видео не рекомендуются к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!

"Сейчас я открыто прошу защиту. Все говорят ждать решения суда. Опека, полиция. Я боюсь с сыном выходить из квартиры! С ним находится младший сын! Человек полтора года издевался надо мной. Над детьми психологически. Он избивал меня много раз при детях", - говорится в посте женщины.

На другой записи видно, как пострадавшая пытается выйти из дома, но гражданский муж ее хватает за волосы и затаскивает обратно, где начинает избивать.

По данным криворожского блогера Алексея Таймурзина, обидчиком женщины является уроженец Кривого Рога Вязовский Владимир Владимирович, который сейчас проживает в Кременчуге.

По его словам, мужчина насильно удерживает младшего сына, не дает ему видеться с матерью и угрожает ей физической расправой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко