Жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко пожаловалась в соцсети на насилие со стороны гражданского мужа и опубликовала видео, на котором запечатлено его жесткое поведение прямо на глазах у детей.
На записи видно, как мужчина заходит в детскую комнату, где на двухъярусной кровати лежат дети. Он хватает жену за волосы и вытаскивает из комнаты. В этом время дети с криками «Папочка, не надо!» вскакивают с кровати и бегут за родителями.
Видео не рекомендуются к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!
"Сейчас я открыто прошу защиту. Все говорят ждать решения суда. Опека, полиция. Я боюсь с сыном выходить из квартиры! С ним находится младший сын! Человек полтора года издевался надо мной. Над детьми психологически. Он избивал меня много раз при детях", - говорится в посте женщины.
На другой записи видно, как пострадавшая пытается выйти из дома, но гражданский муж ее хватает за волосы и затаскивает обратно, где начинает избивать.
По данным криворожского блогера Алексея Таймурзина, обидчиком женщины является уроженец Кривого Рога Вязовский Владимир Владимирович, который сейчас проживает в Кременчуге.
По его словам, мужчина насильно удерживает младшего сына, не дает ему видеться с матерью и угрожает ей физической расправой.
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