В 'ПриватБанке' дешевеет валюта: актуальный курс доллара и евро 4 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 4 сентября, подешевел на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался без изменений и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 4 сентября, также не изменился - 48,54 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 4 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки - 41,63 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

