Среди бензиновых автомобилей самым популярным стал Hyundai Tucson.

В августе авто с традиционными двигателями охватили около 49% рынка новых легковушек, тогда как в прошлом году этот показатель составлял почти 63%. Такие данные приводит специализированный портал "УкрАвтопром".

Наибольшим спросом в Украине пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, которым принадлежит 32,3% августовских продаж новых авто. Сразу за ними следуют электрокары, доля которых за год выросла с 14,3% до 27,9%.

Гибридные автомобили охватили 23,4% рынка - здесь ситуация за год почти не изменилась. В то же время довольно существенно упала доля дизельных авто - с 22,1% до 16,2%. На машины с ГБО приходится менее 1% продаж новых автомобилей (примерно то же самое можно было видеть год назад).

Наибольшим спросом пользуются:

среди бензиновых авто - Hyundai Tucson;

среди электромобилей - BYD Song Plus;

среди гибридных авто - Toyota RAV4;

среди дизельных авто - Renault Duster;

среди авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Напомним, ранее специалисты портала GOBankingRates выбрали четыре семейных автомобиля, которых стоит избегать в этом году. Эксперты не советуют покупать Mini Countryman, Alfa Romeo Stelvio, Audi Q7 и Volkswagen Atlas.

Они описали проблемы, с которыми сталкиваются владельцы этих моделей авто. Например, Audi Q7 имеет довольно плохую надежность (как, кстати, и Alfa Romeo Stelvio). В то же время Mini Countryman не может похвастаться большим багажником.

Также недавно были названы пять лучших кроссоверов, которые можно купить прямо сейчас. В список попали, в частности, Kia EV3, Dacia Duster (Renault Duster) и Volvo EX30.

