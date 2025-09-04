Его жена родила двух сыновей.

Американский актер Пенн Беджли, известный по сериалам "Ты" и культовой "Сплетнице", стал отцом двойняшек.

38-летний актер поделился радостной новостью в своем Instagram-аккаунте. В записанном дома видео он тихо рассказывает о событии, чтобы не разбудить младенцев: "Я в отцовском отпуске... вот здесь рядом маленькие ножки. Не хочу их будить".

В подписи к видео он добавил, что прервал отпуск ради близнецов. Также он объявил о презентации своей новой книги "Crushmore", написанной вместе с коллегами из подкаста "Podcrushed". В ней авторы делятся собственными историями взросления.

Как известно, Беджли с 2014 года имеет отношения с американской певицей Домино Кирк. Они поженились в 2017-м. Пара воспитывает 5-летнего сына Джеймса, а также 16-летнего Кассиуса - старшего сына Домино от предыдущих отношений.

