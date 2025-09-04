Обязательными условиями для путешествия является билет для животного, намордник, поводок и ветеринарный документ.

Государственная "Укрзализныця" обновила правила перевозки домашних любимцев, чтобы сделать путешествия для пассажиров и животных удобными и безопасными. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Facebook.

Согласно обновленным правилам, собаки крупных пород ростом выше 45 см в холке теперь могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов. Для этого обязательно иметь билет для животного, намордник, поводок и ветеринарный документ.

Отмечается, что в купе, спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "Риц" (RIC) следует выкупить все места. Там разрешено перевозить не более двух животных.

Видео дня

В скоростных поездах "Интерсити+" владельцам собак крупных пород также следует выкупить все места, которые размещены единым блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или рядом с ними.

Маленькие животные должны путешествовать в переносках в стандартном порядке, для них выкуп ряда необязателен. Животным нельзя сидеть на местах для сидения и лежать на постельном белье.

Перевозка собак-поводырей, сопровождающих лиц с инвалидностью, служебных собак в сопровождении служебных лиц и собак в сопровождении военнослужащих, не оплачивается. Также не обязательно выкупать все места в купе, "Люксе" или ряд в "Интерсити+". Однако, в УЗ советуют по возможности все же выкупить места для комфорта животного и пассажиров.

В то же время в региональных поездах: собаки крупных пород могут ехать только в тамбурах первого и последнего вагонов, малые домашние животные должны находиться в сумках-переносках, рюкзаках-переносках или других емкостях для перевозки с водонепроницаемым дном.

Маленькие животные: коты, собаки мелких пород до 45 см в холке, крысы, кролики и т.д. во время поездки должны находиться в переноске. В поездах "Интерсити" малых животных следует перевозить в переносках в местах предназначенных для багажа или на руках у пассажира.

"Для плацкарта действуют такие же правила для малых животных до 45 см в холке. Однако с большими животными крупных пород проезд запрещен, ведь это вагон открытой планировки. Мы стараемся сделать путешествия комфортными для всех пассажиров", - говорится в сообщении.

Мелких комнатных животных и декоративных птиц разрешено перевозить в ящиках, корзинах, клетках или контейнерах с водонепроницаемым абсорбирующим дном. Домашняя птица допускается к перевозке в региональных поездах в специальных средствах для перемещения, размеры которых не превышают размеров, предусмотренных для ручной клади.

Плата за перевозку живых животных (собак, кошек и птиц) в пассажирских вагонах уплачивается за особь или место по тарифу на перевозку багажа как за 20 килограммов. Оформление перевозки осуществляется по багажной квитанции.

Пассажиры обязаны:

следить за безопасностью животного и окружающих;

иметь ветеринарные действительные документы и билет на животное, поводок и намордник (для собак крупных пород - на протяжении всего путешествия);

позаботиться о комфорте животного и окружающих.

Пассажиров также призвали брать с собой средства для уборки, если в дороге произойдет неприятность.

"Если вы едете рядом с животным, но имеете аллергию или чувствуете дискомфорт, обратитесь к проводникам или стюардам. Поездная бригада предложит другое комфортное место для путешествия", - добавили в УЗ.

В "Укрзализныце" отметили, что эти правила действуют исключительно для путешествий с животными по Украине.

Новые правила перевозки животных в транспорте

23 июля стало известно, что "Укрзализныця" перед обновлением правил перевозки животных в поездах провела консультации с UAnimals, специалистами Минразвития и транспортными экспертами стран-партнеров.

Ранее в Украине также утвердили единые правила перевозки животных в междугородних и международных автобусах. В Минразвития тогда сообщили, что это впервые, когда были установлены единые требования к условиям транспортировки животных в автобусах. Обязательным для транспортировки всех любимцев является наличие ветеринарного документа.

Вас также могут заинтересовать новости: