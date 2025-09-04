Еще более совершенный: начал работать второй подземный госпиталь для ВСУ, построенный Метинвестом Ахметова

Группа Метинвест завершила строительство усовершенствованного подземного госпиталя класса NATO Role 2, который расположен на одном из самых горячих направлений фронта. Это уже второй стабпункт, созданный в координации с Медицинскими силами, в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Он еще более защищен и скрыт, а также претерпел конструкционные изменения, обусловленные опытом эксплуатации первого госпиталя. В его построение Метинвест вложил 21 миллион гривен.

Новый госпиталь построен еще ближе к линии соприкосновения, дополнительно укреплен и защищен: его погрузили в землю глубже, чем на 6 метров, и укрепили дополнительными слоями перекрытий. Одновременно здесь может проходить до трех операций разной сложности. Всем необходимым медицинским оборудованием - скоростными инфузионными помпами, рентген-аппаратами, кислородными концентраторами, дефибрилляторами и т. п. - госпиталь оборудован за счет армии. Спасение жизней бойцов обеспечивает бригада опытных медиков в составе травматолога, хирургов, анестезиологов, операционных медсестер и санитаров общей численностью до 20 медиков.

"По рекомендациям Медицинских сил, госпиталь сконструирован по новому проекту. Благодаря экспертизе в обустройстве функциональных модульных "подземелий" нам удалось рационализировать пространство, не потеряв его функциональности и эффективности. Стабпункт уже работает и спасает жизни украинских защитников - это самое главное", - говорит операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Базу второго подземного госпиталя образует сочетание четырех модулей-"крыивок" из стали Метинвеста: там расположены операционный и стабилизационный блоки, рабочее помещение и зона отдыха медперсонала. Общая площадь второго госпиталя составляет 350 кв. м.

"Первый подземный госпиталь, построенный Метинвестом, показал себя наилучшим образом: за год работы боевые медики спасли более 6 000 жизней бойцов. Но мы постоянно ищем универсальную модель стабпункта для имплементации в любой точке фронта на карте маршрутов медицинской эвакуации. Сейчас мы реализовали оптимальный концепт на втором подземном госпитале, который сможет принимать раненых различной степени тяжести. Это важное усиление для Медицинских сил Украины, и мы благодарны Метинвесту за системное партнерство и гибкость решений, которые компания воплощает в жизнь", - отметил подполковник медицинской службы Роман Кузив.

Метинвест профинансировал изготовление, транспортировку, монтаж, обустройство госпиталя, а также оснащение бытовой техникой и всеми необходимыми в полевых условиях системами жизнеобеспечения стабпункта: питьевой и технической водой, электричеством, вентиляцией, канализацией, источниками резервного питания, климатической техникой и т.д. Общая сумма инвестиций Метинвеста - более 21 млн грн.

Как известно, первый подземный госпиталь заработал в сентябре 2024 года: его тоже построил Метинвест Рината Ахметова, в координации с Медицинскими силами.

Общая помощь Метинвеста Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн - помощь армии в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова.