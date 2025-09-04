Первый фильм Ганна о Супермене собрал более 600 миллионов доларов в мировом прокате.

Сиквел летнего хита Джеймса Ганна "Супермен" появится в кинотеатрах менее чем через два года. Как объявил режиссер и со-глава DC Films, премьера фильма "Супермен: Человек будущего" запланирована на 9 июля 2027-го.

В анонсе Ганн опубликовал изображение из комикса, где Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его боевом костюме, и это явный намек на то, что сиквел продолжит показывать их противостояние.

Как известно, в комиксах DC Лютер (в фильме его играет Николас Холт) создает этот костюм, чтобы соответствовать силе и способностям Супермена.

Судя по всему, по сюжету сиквела, после провала плана использовать клона Супермена для его поражения в первом фильме Ганна, Лютер решил взять все в свои руки.

Как напомнили в Variety, в августе генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав лично объявил, что Ганн вернется для написания сценария и режиссуры сиквела после полного творческого перезапуска персонажа. Напомним, "Супермен" собрал более 611 миллионов доларов в мировом прокате этим летом, став самым кассовым супергеройским фильмом года.

